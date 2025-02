Bruno Henrique ganha coroa de melhor da Supercopa e celebra título: ‘Como se fosse o primeiro’

Atacante marca duas vezes em vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, no Mangueirão, em Belém

Eleito melhor jogador em campo, Bruno Henrique foi o destaque do Flamengo no título da Supercopa do Brasil, neste domingo (2), sobre o Botafogo, no Mangueirão. O atacante vibrou com mais uma conquista pelo clube e ganhou a coroa pela partida. No entanto, ele procurou valorizar mais a questão coletiva.

“É como se fosse o meu primeiro título com a camisa do Flamengo. Isso que me emociona, que me incentiva para poder entrar em campo e dar o meu melhor. Foi para isso que a gente foi contratado, para trazer a história mais adiante do Flamengo e graças a Deus eu e o Arrascaeta estamos conseguindo cada vez mais colocar o nosso nome na história do clube, levar taças para a Gávea. O individual é nosso, mas o coletivo é mais importante ainda. Então, parabenizar todos os meus companheiros também, que nos ajudaram a conquistar mais o título”, vibrou Bruno Henrique.