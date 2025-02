Artista espanhol é ameaçado de morte após satirizar Vini Jr

“Estou surpreso com o que está acontecendo. A festa de Valência é justamente isso, brincar, satirizar sem intenção de ofender ou menosprezar alguém. Recebi tantas ameaças e palavras horríveis que tive que colocar todas as minhas redes sociais em modo privado”, disse o artista.

O boneco de Vini Jr tem quase dois metros de altura. Ele será exposto na Fallas de Valência, a festa mais popular da região. Na obra, o jogador brasileiro veste uma camisa com metade do Real Madrid e da seleção brasileira, além de segurar um cocô dourado em referência a Bola de Ouro. Assim, a obra recebeu críticas.

Festa tradicional de Valência

O Fallas de Valência possui uma exibição de bonecos de sátira e humor. Vini Jr não foi o único alvo do futebol. Dessa forma, outros nomes já fizeram parte da festa, como Messi, Cristiano Ronaldo e Maradona. Os “ninot” são queimados no Dia de São José (19 de março).

A tradição simboliza deixar para trás o que não deu certo no ano anterior e começar novamente do zero. Somente um escapa: o favorito do público na exposição. Assim, quem recebe mais votos recebe o “prêmio” de se salvar para sempre.