Vegetti, do Vasco, analisa partida contra o Voltaço: ‘Precisamos melhorar’

Jogador foi o autor dos dois gols no empate do Cruzmaltino contra o Volta Redonda pela sétima rodada do Campeonato Carioca

O Vasco empatou com o Volta Redonda por 2 a 2 neste sábado (1), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Os dois gols do Cruzmaltino foram marcados por Vegetti. Após o confronto, o centroavante fez uma análise da partida e falou sobre a dificuldade da competição.

“Acredito que a única coisa positiva foi que não perdemos o jogo. Não conseguimos impor o nosso jogo. O Volta Redonda nos complicou, então, temos de continuar trabalhando. É o começo do ano. É mais fácil corrigir os erros com um empate do que com uma derrota. O Carioca é muito difícil, na verdade. A gente não se entregou, continuamos na parte de cima da tabela. Precisamos melhorar, é verdade, o grupo sabe disso”, disse.