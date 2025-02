Santa Cruz vence Sport e lidera o Campeonato Pernambucano

Dougla Skilo fez o gol que definiu o 1 a 0. Rubro-Negros perderam a invencibilidade. Clássico marcado por briga de torcedores / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 1/2, no Arruda, o Santa Cruz, em casa, venceu o Sport por 1 a 0 em jogo pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Douglas Skilo, aos 39 minutos da etapa final fez alegria da torcida do time da casa (27.506 pagantes). Com a vitória, o Santa Cruz foi aos 13 pontos, na liderança. Mas pode perder a posição em caso de vitória do Náutico, que tem dez pontos e ainda joga na rodada com o Retrô, neste domingo. O Sport, por sua vez, tem nove pontos, em quarto lugar, e perdeu a invencibilidade. Regulamento Pelo regulamento, os dez times jogam em turno único. Os dois primeiros avançam para as semifinais. Mas os times de terceiro a sexto jogam uma repescagem para alcançar a semifinal. Os três últimos são rebaixados. Caso terminasse hoje, Jaguar, Afogados e Petrolina seriam os rebaixados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Violência O clássico ficou, infelizmente, marcado pela barbárie. Uma série de brigas de facções no entorno do Arruda e, dentro de campo, muitos roubos e furtos, principalmente em cima de camelôs, que tiveram suas águas e bebidas roubadas por arruaceiros, mesmo com forte policiamento, que tentava evitar as ações dos vândalos. Do lado da torcida do Sport, o visitante, brigas entre membros de facções do mesmo time.