Salah garante mais uma vitória do líder Liverpool

Egípcio faz os gols (um foi pintura) no 2 a 0 fora de casa sobre o Bournemouth. Reds podem encerrar a rodada com 9 de frente para o vice-líder / Crédito: Jogada 10

O Liverpool vai muito bem no Inglês, obrigado. Neste sábado (1/2), visitou o Bournemouth no Vitality Stadium, pela 24ª rodada da Premier League. Diante de um rival que vinha com 11 jogos de invencibilidade (7 vitórias e 4 empates), passou sufoco. Mas quem tem Salah, tem tudo. Afinal, o egípcio fez a diferença. Marcou o primeiro, de pênalti, e, depois, um golaço espetacular. Com isso, o Reds venceu por 2 a 0. Contudo, destaque também para Alisson, com pelo menos quatro ótimas defesas. Para o Liverpool, o excelente resultado leva o time aos 56 pontos, nove à frente dos vice-líderes Arsenal (que ainda joga na rodada) e Nottingham Forest. Mas o Bournemouth, que sonha em entrar na zona da Champions (G4), fica com 40 pontos e é o sétimo colocado.

O Bournemouth, animado com o 5 a 0 diante do Nottingham Forest na rodada passada, jogou de igual para igual com o Liverpool. E teve a primeira grande chance com Semeyo. Em ótima jogada pela esquerda, acertou o travessão de Alisson. O Liverpool quase marcou aos 22 minutos, num chute de Szoboszlai, para grande defesa de Kepa. Contudo, aos 27, Gakpo foi derrubado na área. A lance era bem polêmico, mas o árbitro marcou a penalidade e o VAR, depois de dois minutos, confirmou. Salah cobrou e fez 1 a 0. O Bournemouth chegou a empatar, mas teve um gol anulado por impedimento de Kerkez, que cruzou para o chute de Brooks.