Renato Augusto passa por cirurgia no ombro e desfalca Fluminense

Jogador sofreu uma luxação no ombro esquerdo durante a partida contra o Madureira, pela 5ª rodada da Taça Guanabara / Crédito: Jogada 10

O meia Renato Augusto vai desfalcar o Fluminense por tempo indeterminado. O meia, de 36 anos, passou por cirurgia para reparação da luxação acromioclavicular do ombro esquerdo, neste sábado (1), no Rio de Janeiro. O procedimento foi realizado pelo Dr. Douglas Santos e foi bem sucedido. Dessa forma, o jogador deve receber alta no domingo (2) e seguirá o protocolo pós-cirúrgico. Veja as últimas notícias do Fluminense!

Renato Augusto sofreu a luxação no ombro esquerdo no segundo tempo do empate sem gols contra o Madureira, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Assim, ele é o segundo desfalque tricolor no meio-campo e se junta a Paulo Henrique Ganso, que foi afastado após ser diagnosticado com uma miocardite durante os exames médicos de pré-temporada.