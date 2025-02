Portuguesa x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz da Esporte, às 14h30

Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), em jogo pelo Paulistão. A Lusa é lanterninha do Grupo B, com dois pontos, e precisa da reação ou periga voltar à Segundona. Já o Botafogo é lanterninha do Grupo A, com três pontos. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 15h (de Brasília), com o comando e narração de Eduardo Rizzati.