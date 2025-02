Plata vence concorrência e deve ser titular contra o Botafogo

Autor do gol do último título do Fla, atacante ganha disputa com Michael, Luiz Araújo e Cebolinha e formará dupla com Bruno Henrique

O Flamengo encerrou neste sábado (1) a preparação para encarar o Botafogo, neste domingo (2), pela Supercopa do Brasil. A bola vai rolar às 16h, no Mangueirão, em Belém do Pará. E a tendência é que o Fla tenha o zagueiro/lateral-direito Danilo deve mesmo começar no banco de reservas, como opção a Wesley, Ortiz e Léo Pereira.

Outro que deve ser opção é o atacante Everton Cebolinha. Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, ele, que não jogava desde agosto, retornou às partidas na vitória diante do Sampaio Corrêa. Outro recém-recuperado de lesão, mas que deve ser titular, é o meia Arrascaeta. Ainda no setor ofensivo, o atacante Plata deve ser titular, ao lado de Bruno Henrique. Dessa forma, o equatoriano superou as concorrências de Luiz Araújo e Michael, além do próprio Cebolinha.