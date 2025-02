Nottingham arrasa Brighton na Premier League: 7 a 0

Na rodada passada do Campoeonato Inglês, o Nottingham Forest, sensação do campeonato, viu sua série de 7 vitórias e 1 empate em oito jogos acabar com uma impiedosa goleada de 5 a 0 para o Bournemouth. Neste sábado (1/2), recebeu o bom time do Brighton, no City Ground. E deu uma resposta para quem achou que cairia de produção no returno. Afinal, goleou por histórico 7 a 0. Teve ótima atuação de todos os jogadores, notadamente o artilheiro neozelandês Chris Wood, autor de três gols. E de Elanga, que não marcou, mas deu assistências para três tentos. Gibbs-White, Neco Williams, Jota e Dunk, contra, completaram o placar.

O jogo também marcou a presença de Danilo como titular. Afinal, o ex-Palmeiras voltou após se recuperar de fratura no tornozelo esquerdo. Jogou muito bem, iniciou a jogada do primeiro gol e deu ótimos lançamentos. Dessa forma saiu no segundo tempo sob aplausos. Outros brasileiros em campo para o Brighton foram Morato e Murillo, dois zagueiros que se saíram muito bem. Com a vitória, o Nottingham chega aos 47 pontos, consolidando o terceiro lugar e fazendo sua melhor campanha em 30 anos e conseguindo a maior gorada desde o lançamento da Premier Legue nos anos 90. O Brighton, com 34 pontos, terminou a partida em nono lugar, mas deve perder posições ao fim da rodada.