Marlon Freitas vê Botafogo pronto para a Supercopa: ‘Estamos preparados’

O Botafogo finalizou sua preparação para o duelo contra o Flamengo neste domingo (02/02), às 18h, no estádio do Mangueirão, pela decisão da Supercopa do Brasil. E para o volante Marlon Freitas, o Glorioso está confiante após vencer outro clássico durante a semana (2 a 1 em cima do Fluminense) e vê a equipe pronta para a final.

“A gente fez uma grande preparação, está preparado. A gente conseguiu recuperar bem do último jogo, de um clássico, vitória que dá confiança. Sabemos que agora é outro adversário, uma final, um jogo só, detalhe faz diferença. Estamos preparados, grande jogo, muito cuidado, estratégia boa, tenho certeza que vamos fazer grande jogo e conseguir nosso objetivo. Com todo humildade e respeito, é o que vamos buscar nos 90 minutos”, disse Marlon Freitas, à Botafogo TV.

Marlon Freitas espera o apoio do torcedor em Belém

Contudo, o Botafogo não deve jogar essa final sozinho. Afinal, o torcedor está em peso em Belém, no Pará. Aliás, o Glorioso sentiu o carinho da torcida em sua chegada na cidade e espera que, juntos, continue fazendo história e trazendo taças para General Severiano.

“Fizeram grande festa na nossa chegada no hotel. Acredito que amanhã também farão, nos apoiar os 90 minutos como no ano passado e no jogo passado. Conto com o apoio do torcedor, vamos nos dedicar e nos empenhar ao máximo em busca de mais uma taça. Sabemos a importância desse jogo para continuar fazendo história. Mas om muita humildade, trabalho, dedicação e empenho, a família Botafogo vem em busca de mais uma taça”, completou o volante.

