Hulk garante a primeira vitória do Atlético no Mineiro-25

Depois de cinco jogos, o Atlético, enfim, vence nesta edição do Campeonato Mineiro. Neste sábado (1), Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Galo bateu o Villa Nova por um magro 1 a 0, pela quarta jornada do Estadual. Hulk e Everson foram os melhores do Bicudo neste fim de semana.

O Atlético, agora, é o terceiro colocado do Grupo A do Mineiro, com sete pontos. Tem um abaixo do Betim, que lidera a chave, com um compromisso a menos. No Grupo C, o Villa tem apenas três e, na terceiras posição, vem de quatro derrotas em série. O Cruzeiro lidera a chave, com sete, e um embate a menos.