Hansi Flick define Szczesny como goleiro titular do Barcelona

Szczesny é oficialmente o goleiro titular do Barcelona. Após começar jogando nas últimas seis partidas, o polonês convenceu o técnico Hansi Flick e foi escolhido como o substituto do alemão Ter Stegen, que sofreu uma grave lesão no joelho direito no início da temporada 2024/25.

