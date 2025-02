Guilherme entra para a história do Santos e se empolga com Neymar

Uma noite para chamar de sua. Afinal, o atacante Guilherme marcou dois gols na vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 1. Aliás, o primeiro tento entrou para a história do clube por ser o de número 13.000 do Peixe desde a sua fundação.

O atacante, inclusive, comemorou o tento indicando o número 13 com as mãos. De quebra, Guillherme chegou ao quinto jogo seguido marcando pelo menos um gol, isolando-se ainda mais na artilharia do Campeonato Paulista, agora com sete gols.