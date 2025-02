Grêmio goleia São Luiz e dispara no Grupo A do Gauchão

Com ótima atuação de Cristaldo, autor de dois gols e outras grandes jogadas, gremistas fazem 5 a 0 no time de Ijuí e chegam aos dez pontos

Com excelente primeiro tempo e Cristaldo muito inspirado, o Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0, neste sábado, 1/2, pelo Gauchão. O jogo valeu pela quarta rodada da fase de grupso do estadual, na Arena dos gremistas. No primeiro tempo, Cristaldo fez dois gols e a jogada do terceiro tento, de Aravena. O Tricolor ainda teve um gol anulado, de Braithwaite. Na etapa final, Monsalve, que substituiu Cristaldo, ampliou e Braithwaite fechou o placar.

O resultado leva o Grêmio aos dez pontos na liderança disparada do Grupo A, avançando tranquilamente para terminar como o líder de sua chave, já que os segundos colocados, Guarany e São José (que ainda jogarão na rodada), estão com dois pontos. O São Luiz é o segundo colocado do Grupo C, com cinco pontos. Vale lembrar que pelo regulamento do Gaúcho, ao término da fase de grupos, apenas os três líderes e o melhor segundo colocado avançam à semifinal.