FPF adia Santos x São Paulo em meia hora

O clássico entre Santos e São Paulo, que acontece neste sábado (1/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, terá seu início adiado. O embate estava previsto para começar às 20h30. Contudo, com as fortes chuvas que atingem à Baixada Santista, o jogo terá seu pontapé inicial ás 21h.

"A FPF informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, se reuniram com os dois clubes e, após avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai em Santos, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 21h", disse a Federação Paulista, em nota.