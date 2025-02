Fluminense x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta reagir na classificação e ainda sonhar com a vaga na semifinal e encara o Alviverde de Saquarema no reencontro com o Maracanã / Crédito: Jogada 10

Ainda sem encontrar o bom futebol no Campeonato Carioca, o Fluminense tenta reagir para colar no G4 e ainda sonhar com uma vaga nas semifinais da competição. Assim, o Tricolor atua no Maracanã pela primeira vez em 2025, diante do Boavista, às 21h (de Brasília), neste domingo (2), pela 7ª rodada. Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes somam 6 pontos e ocupam apenas a 9ª colocação. Os visitantes, por sua vez, têm um ponto a mais, na 7ª posição.

Onde assistir O confronto deste domingo (2) terá a transmissão do SporTV (TV fechada) e dos canais Premiere (pay-per-view). Como chega o Fluminense O técnico Mano Menezes deve utilizar novamente Jhon Arias mais centralizado, visto que não terá as presenças de Paulo Henrique Ganso (miocardite leve) e Renato Augusto (problema no ombro esquerdo). Assim, o restante do time deve ser o mesmo que entrou em campo no revés para o Botafogo, no Nilton Santos. Como chega o Boavista A equipe de Saquarema não tem desfalques para o confronto diante do Tricolor de Laranjeiras. Nesse sentido, o Alviverde tenta se recuperar na tabela, visto que vem de quatro empates consecutivos. Por fim, quem estará à beira do campo é o treinador Rodney Gonçalves, já que Caio Zanardi deixou o comando técnico.