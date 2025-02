Fábio Carille avalia empate do Vasco: ‘Não quer dizer que está tudo errado’

Ao falar das dificuldades do Cruzmaltino na partida, técnico elogiou o adversário e também lembrou que está em início de trabalho

O técnico Fábio Carille reconheceu que o Vasco não fez uma boa partida no empate por 2 a 2 contra o Volta Redonda, no entanto, disse que a equipe adversária era “organizada” e lembrou que está em início de trabalho.

“A bola parada sempre foi muito decisiva em todos os lugares. A gente tem que trazer isso ao nosso favor, tanto defensiva quanto ofensivamente. O torcedor fez uma festa linda. Apoiou e vaiou quando teve que vaiar. Pegamos um time bem organizado. Percebi o Vasco precisando fazer um pouco mais de força para fazer as jogadas, para acompanha. É sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho porque esses jogadores não atuaram na quarta-feira. Mas é o início de trabalho. Time lutou mesmo na dificuldade e quase marca o terceiro gol para parabenizar essa torcida, que vem nos apoiando”