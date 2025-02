Ex-jogador do Botafogo fica sem calça após assalto no Rio

O ex-jogador Márcio Gomes, que atuou pelo Botafogo, foi vítima de um assalto em Nilópolis, cidade do Rio de Janeiro, durante a madrugada de sexta-feira (31). Os criminosos roubaram o carro do ex-atleta dentre outros pertences, incluindo suas calças.

O ex-lateral iniciou no futebol na base do Botafogo e foi titular na campanha do acesso do Glorioso na Série B em 2003.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.