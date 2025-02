Dembélé faz hat trick, na goleada PSG sobre o Brest

Mais uma vitória para a conta do PSG no Campeonato Francês e com a assinatura do artilheiro Dembélé. Depois de fazer três gols para seu time no meio de semana na Champions, o atacante repetiu a dose. Diante do Brest, na casa do rival, Francis-Le Blé voltou a fazer hat trick e, com isso, ajudou o Paris a vencer por 5 a 2. Gonçalo Ramos fez os outros dois gols do PSG, já nos acrésicmos. Para o Brest marcaram Del Castillo e de Ajorque.

O PSG segue disparado e rumo a mais um caneco na França, já que tem 50 pontos e o rival mais próximo é o Olympique, com 37 (e menos um jogo). O Brest é o oitavo, com 28 pontos.