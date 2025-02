Davidson marca, e Basaksehir corre atrás de vaga em liga europeia

No Campeonato Turco, apenas o campeão garante vaga na próxima edição da Champions League. O vice segue para a fase de classificação da principal competição europeia. Já terceiro e quarto colocados têm direito ao qualificatório da Liga Europa. E é nesse bolo que o Basaksehir segue firme para se infiltrar. Neste sábado (01/02), com um gol do atacante brasileiro Davidson, a equipe goleou o Samsunspor por 4 a 0. Assim, a equipe se aproximou do pelotão de frente.

Em casa e contra o terceiro lugar na tabela do Campeonato Turco, o Basaksehir sabia, então, que a vitória era o único resultado que interessava para continuar na luta pelo G-4. Uma derrota deixaria o time a dez pontos da zona de classificação para as competições europeias, bem longe de seu objetivo. Num primeiro tempo muito disputado, a equipe saiu na frente com um gol de Piatek, aos 19 minutos de jogo.