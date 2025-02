Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro recebe o Uberlândia neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Após duas vitórias, um empate e uma derrota, o Cabuloso é o líder isolado do Grupo C do torneio, com sete pontos. Por outro lado, no Grupo A, o Verdão ocupa a terceira colocação, com seis pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do pay-per-view Premiere.