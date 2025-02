Corinthians toma susto no final, mas vence Noroeste e segue 100% dentro de casa

O Corinthians segue imbatível dentro da Neo Química Arena. Na noite deste sábado (01), o Timão bateu o Noroeste por 2 a 1 e conquistou sua terceira vitória dentro de casa no Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno marcaram os gols alvinegros, um em cada tempo. Pedro Felipe descontou nos minutos finais.

A vitória colocou o Timão, momentaneamente, na liderança do Grupo A, com 15 pontos. O Corinthians depende de um tropeço do Mirassol contra o Velo Clube para seguir na primeira colocação. Já o Noroeste segue na terceira colocação do Grupo C, com seis pontos.