Corinthians relaciona promessa para jogo do Paulistão

Timão enfrenta o Noroeste, neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada / Crédito: Jogada 10

O Corinthians terá uma novidade entre os relacionados para o jogo contra o Noroeste. Um dos destaques do sub-20 do Timão, o atacante Gui estará à disposição do técnico Ramon Díaz para o confronto, neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Veja as últimas notícias do Corinthians!

Gui, de 17 anos, esteve na equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não é a primeira vez que a jovem promessa fica entre os relacionados. No ano passado, ele ficou à disposição no jogo diante do Vasco, pelo Brasileirão. Entretanto, o atacante ainda não estreou como profissional do Timão.