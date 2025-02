Com gol brasileiro, Atlético de Madrid vence Mallorca. Segue na cola do líder Real

Como vem sendo muito comum nesta longa Era Simeone no comando do Atlético de Madrid, o time colchonero sofre, mas vence. Neste sábado, 1/2, em casa, no Metropolitano, fez 2 a 0 no Mallorca. O brasileiro Samuel Lino, no primeiro tempo, abriu o placar. Contudo, como não ampliou quando tinha o domínio, o time foi perdendo a pegada e sofreu forte pressão na reta final. Enfim, segurava o bom resultado, mas ainda conseguiu ampliar no fim, com seu astro Griezmann.

O Atlético segue como principal rival do Real Madrid na luta pelo título. Os colchoneros têm 48 pontos, contra 49 do Real (que ainda joga na rodada). O Mallorca, que faz boa campanha, é o sétimo colocado, com 30 pontos.