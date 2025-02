Com dois de Vegetti, Vasco busca empate com Voltaço na briga pela liderança do Carioca

Volta Redonda ficou à frente do placar duas vezes com erros dos dois zagueiros do Cruzmaltino; Vegetti mantém invencibilidade da equipe

O Vasco empatou por 2 a 2 com o Volta Redonda neste sábado (1), pela 7° rodada do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam no confronto direto pela liderança no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santos. Os gols do jogo foram de João Victor (contra) e Bruno Santos, para o Voltaço, e Vegetti, duas vezes, para o Cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco segue como único invicto no campeonato. Assim, ambas as equipes somaram um ponto e foram a 13. O Voltaço, portanto, segue na liderança do Carioca por ter uma vitória a mais que o Cruzmaltino, que aparece na segunda colocação.