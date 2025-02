Cebolinha, do Flamengo, vive expectativa para Supercopa: ‘Clima muito bom’

“Acho que por se tratar de um clássico, não tem favorito, né? A equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada, não é a toa que ganhou dois títulos muito importantes ano passado. Perdeu dois jogadores importantíssimos, o treinador, mas com certeza estão se preparando bem também, assim como a gente”, opinou Cebolinha.

Retorno de Cebolinha pelo Flamengo

O jogador jogou seus primeiros minutos após a grave lesão na partida contra o Sampaio Corrêa. Na vitória do Rubro-Negro por 2 a 0, ficou 47 minutos em campo e, apesar de uma participação discreta, criou uma grande chance de gol com bom cruzamento para João Victor. Assim, o atacante analisou sua participação no duelo.

“Eu procurei me dedicar ao máximo, durante esses quase seis meses com uma lesão bem complicada. No próprio jogo, é óbvio que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, né? Uma decisão na jogada, um drible, mas fisicamente eu me senti muito bem. É até melhor do que eu imaginava, depois de tanto tempo parado, jogar 45 minutos naquela intensidade, naquele ritmo, foi muito bom e espero também que eu possa ter um tempinho aí também”, disse.