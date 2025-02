Brasil, já classificado, perde para a Colômbia no Sul-Americano Sub-20

Seleção Brasileira perde por 1 a 0 na última rodada da primeira fase, mas avança para o Hexagonal Final / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira sub-20 encerrou sua participação no Sul-Americano da categoria com derrota para a Colômbia por 1 a 0, neste sábado (1). O atacante Villarreal (havia dois em campo) fez o gol da vitória. O Brasil, vale lembrar, já entrou em campo classificado para o hexagonal, mesmo com a possibilidade de terminar empatado com o Equador em pontos. Isso porque o time comandado por Ramon Menezes venceu os equatorianos ao longo da competição, que está sendo realizada na Venezuela. Dessa forma, o Brasil ficou em terceiro no Grupo B, com seis pontos, atrás da própria Colômbia (10) e da Argentina (8). Já o Grupo A teve Uruguai (9), Paraguai (9) e Chile (6) avançando ao hexagonal. A tabela da nova e última etapa ainda será desmembrada. Os quatro primeiros classificados da competição avançam para o Mundial sub-20, a ser disputado no Chile em setembro.

A Colômbia começou melhor e quase abriu o placar logo no primeiro minuto, com Montano. No entanto, o Brasil logo passou a tomar conta da partida, principalmente com Nathan Fernandes, do Sub-20, pelo lado esquerdo. Pedrinho, do Zenit, e Rayan, do Vasco també levaram perigo, exigindo boas defesas do goleiro Rojas.