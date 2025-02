Botafogo é recebido com festa em Belém do Pará

Assim como o Flamengo, o Botafogo desembarcou em Belém do Pará com muita festa. Na chegada ao hotel, diversos torcedores pediram fotos e autógrafos dos jogadores campeões brasileiros e da Libertadores. O Glorioso está no Norte do país para a disputa, em jogo único, da Supercopa do Brasil, contra o Rubro-Negro, no Mangueirão, no próximo domingo (2).

O zagueiro Barboza foi um dos nomes mais festejados do elenco. Além de atender os fãs, ele também parou para falar com a imprensa.