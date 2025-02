Bayern quase se complica com o Kiel, mas vence e segue disparado no Alemão

O Bayern confirmou seu favoritismo diante do Kiel neste sábado, 1/2, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Na Allianz Arena, venceu o Kiel, time da zona de rebaixamento. Porém, levou tremendo susto. Afinal, chegou a abrir quatro gols de vantagem e vencia por 4 a 1 até os acréscimos, massacrando o rival. Mas aí levou dois gols e o placar final foi um apertado 4 a 3. Kane (dois), Musiala e Gnabry marcaram para o Bayern. Porath e Skrzybski (dois), fizeram para os visitantes. Assim, o Bayern segue com grande vantagem sobre a concorrência, agora com 51 pontos. O vice-líder Leverkusen tem 42 pontos e ainda joga nesta rodada. Contudo, o Kiel, com 12 pontos, é o penúltimo colocado e corre grande risco de rebaixamento.

O Bayern saiu na frente com Musiala, que concluiu um cruzamento pela direita de Olise. Nos acréscimos do primeiro tempo, ampliou com Kane. O inglês marcou após um cruzamento de Coman, após uma grande jogada coletiva no ataque, fazendo 2 a 0. Enfim, nada mais natural para um time que teve 79% de posse de bola e 12 finalizações contra 4 do rival.