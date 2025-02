Atalanta se afasta dos líderes do Italiano após tropeço em casa

Em Bérgamo, time sai na frente, cede empate ao Torino e ainda vê seu artilheiro perder pênalti. Com o 1 a 1 pode ficar 9 pontos atrás do líder

Atalanta e Torino empataram em 1 a 1, neste sábado, 1/2, pela 23ª rodada do Italiano. Atuando em casa, no seu estádio, Azzurri d’Italia, o time de Bérgamo saiu na frente com Djimsiti, mas cedeu a igualdade ainda no primeiro tempo, com gol de Maripán. Na etapa final, a Atalanta teve a vitória nas mãos. Afinal, Retegui, artilheiro da Série A, cobrou um pênalti que o goleiro Milinkovic-Savic defendeu.

Assim, a Atalanta perdeu a chance de encostar nos dois primeiros colocados, Napoli (53) e Inter (50, com 1 jogo a menos). Afinal, ficou com 47 pontos. O Torino, com 27 pontos, está em 11º lugar.