Arsenal x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), em Londres, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês

O clima promete esquentar na Inglaterra. Arsenal e Manchester City escrevem mais um capítulo da grande rivalidade dos últimos anos e se enfrentam neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners seguem na caça ao líder Liverpool, enquanto os Citzens tentam se recuperar e se aproximar dos líderes.

O jogo terá transmissão do canal Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Arsenal?

O Arsenal vive mais uma temporada especial sob o comando do técnico Mikel Arteta. Após garantirem a vaga direta às oitavas de final da Liga dos Campeões, os Gunners mudam o foco para a caça ao líder Liverpool, que venceu e aumentou a pressão. Assim, só a vitória interessa ao time londrino.

Para o jogo contra o Manchester City, o técnico Mikel Arteta não conta com Bukayo Saka, Ben White e Tomiyasu, além de Gabriel Jesus que está fora da temporada com problema no joelho. Por outro lado, o brasileiro Neto, de 35 anos, deve continuar titular na vaga de David Raya, que se recupera de dores musculares.

Como chega o Manchester City?

Após enfrentar uma crise na primeira metade da temporada, o Manchester City parece ter voltado para os trilhos. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do Campeonato Inglês, os Citizens entraram na zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas ainda estão distantes da briga pelo título. Dessa forma, é necessário vencer um confronto direto para se aproximar.