Vasco avança pelo atacante Bruma, do Braga; Flamengo sonda

Cruz-Maltino possui um acordo verbal com jogador e valores alinhados com clube português

O Vasco tem negociações avançadas com o atacante Bruma, do Braga. O Cruz-Maltino já possui um acordo verbal com o português de 30 anos e valores alinhados com o clube europeu, apesar do negócio ainda não estar fechado. As conversas entre as partes acontecem há mais de uma semana. A informação é do jornalista Bruno Braz, do ‘UOL’.

O Braga gostou da proposta do Vasco de cerca de 6 milhões de euros (R$ 35 milhões) pela compra de Bruma, que está entusiasmado em atuar no futebol brasileiro. Além disso, a diretoria cruz-maltina realizou uma espécie de “acordo verbal” para ter prioridade por ter feito a oferta primeiro. O técnico Fábio Carille aprovou o nome do experiente ponta esquerda.