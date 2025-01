Reforçado, Santos prepara reformulação e saídas no elenco

Próximo de anunciar grandes contratações, como Neymar, Peixe deve enxugar elenco e atletas sem espaços devem sair / Crédito: Jogada 10

O Santos, impulsionado pela chegada de Neymar, também prepara novos jogadores para reforçar o elenco nesta temporada. Contudo, com muitas contratações, o Peixe também deve ter algumas saídas. Assim, a diretoria prepara uma reformulação no plantel, mesmo com o ano de 2025 em andamento.

A expectativa é que quatro atletas deixe o elenco nos próximos dias. Um deles é Wendel Silva. O atacante está emprestado pelo Porto, de Portugal, até o meio da temporada. Para permanecer no Peixe, o jogador precisa ser titular em pelo menos 60% das partidas oficiais disputadas pela equipe alvinegra ou marcar 15 gols. Contudo, neste início de temporada, ele não agradou Pedro Caixinha, que vem escolhendo o garoto Luca Meirelles para atuar. Além disso, não foi relacionado para as últimas duas partidas do Santos no Estadual.

Outro jogador que deixou de ser relacionado nos últimos jogos foi o lateral-direito Hayner. O atleta, que acabou sendo contratado em definitivo após o Paulistão do ano passado, sofre uma forte pressão da torcida e teve seu nome vaiado nos duelos contra Mirassol e Palmeiras. Com a chegada de Leo Godoy e ascensão de JP Chermont, ele deve procurar outro clube. Assim como Hayner, Patrick também enfrenta críticas da torcida do Santos. O meia foi contratado no ano passado, mas não agradou e passou boa parte da temporada no banco de reservas. Considerado muito caro, o jogador também não deve permanecer na Vila Belmiro. Por fim, Lucas Braga, que também tem sido alvo de críticas da torcida, tem negociações avançadas com o Vasco. Vendo que pode perder espaço com as chegadas dos reforços, deve mudar de ares.

Quem pode chegar no Santos Além de Neymar, o Santos vem se movimentando bastante para reforçar sua equipe. Principalmente no setor ofensivo. Afinal, o Peixe tem tudo encaminhado para acertar os empréstimos de Álvaro Barreal e Gabriel Verón. Além disso, o volante Zé Rafael já fez exames médicos e deve estar sendo anunciado nos próximos dias. Aliás, o Santos também tem conversas com o volante Arthur Melo. O jogador ex-Grêmio está na Juventus, da Itália e estaria negociando um empréstimo com o Peixe. Ele seria um pedido de Neymar. A reformulação já começou A diretoria do Peixe já começou o processo de reformulação dentro do elenco. Afinal, nessa semana, o Santos definiu as saídas dos atacantes Alfredo Morelos e Yusupha Njie.