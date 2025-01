NeyDay: Biancardi grava vídeo de apoio e Mavie rouba a cena

A modelo e noiva do atacante Neymar, Bruna Biancardi, enviou um recado ao atleta nesta sexta-feira (31). O jogador assinou contrato com o Santos, foi homenageado pelos torcedores, e a influenciadora não poderia ficar de fora, acompanhada da filha do casal.

Em um vídeo, elas desejaram sorte ao camisa 10 e um bom retorno ao futebol brasileiro.