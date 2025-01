Movimento é intenso nos arredores da Vila para apresentação de Neymar

Estimativa é de que muitos torcedores não consigam entrar no estádio; número de jornalistas presentes chama a atenção / Crédito: Jogada 10

O movimento é intenso nos arredores da Vila Belmiro para a apresentação de Neymar no Santos, nesta sexta-feira (31). O jogador, aliás, já se encontra no CT Rei Pelé e deve se encaminhar ao estádio santista às 18h (de Brasília). O Jogada10 está presente no local. É possível observar que muitos torcedores não devem conseguir acesso ao evento, que contará com shows e, claro, Neymar vestindo o uniforme do Santos pela primeira vez desde sua saída, em 2013. 13 artistas devem se apresentar no evento, incluindo Mano Brown, Projota e Supla, todos santistas declarados.

Neymar chegou a Santos mais cedo nesta sexta, pousando no Aeroporto Catarina (para voos privados) e se encaminhando à Baixada Santista de helicóptero. Depois das formalidades e o primeiro contato com o torcedor, Neymar vai conceder entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro. O número de jornalistas nos arredores da Vila mais famosa do mundo, aliás, é alto. Efeito Neymar: torcedor vai ao estádio sem ingresso O torcedor Ademir Gonçalves, de 50 anos, por exemplo, não entrará no evento. Sem ingresso, ele contou ao Jogada10 porque resolveu ir para a Vila Belmiro. “Estou de férias e vim curtir a vibe da Vila mais famosa do mundo. Se fosse para ver ele, maravilha. Mas só de estar aqui nessa vibe, nessa energia, já garante muito. Está muito bom”, disse o consultor técnico.