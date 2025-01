Luiz Araújo mira titularidade no Flamengo: ‘Briga sadia’

Luiz Araújo até jogou 45 minutos na pré-temporada, mas ficou fora da última rodada do Carioca. Com o time reserva, começou no banco, mas foi decisivio para vitória no Maracanã. Primeiro, deu um passe para Wallace Yan. Depois, para Alcaraz.

Não foi só o Flamengo que voltou 100% ao Maracanã, mas o atacante Luiz Araújo também se destacou na vitória sobre o Sampaio Corrêa, na última quinta . Em meio à recuperação da lesão, o atacante deu duas assistências e já colocou uma “pulga” atrás da orelha do técnico Filipe Luís para a decisão da Supercopa do Brasil.

“Ofereço meu 100%, como todos os outros jogadores. Tenho certeza que é uma briga sadia. Grandes jogadores, todos querem jogar e eu não sou diferente. É fazer o que fiz hoje. Entrar, dar duas assistências e mostrar o meu potencial para brigar pela vaga de titular. Todo jogador quer isso”, disse Luiz Araújo.

Luiz, aliás, passou por oscilações em 2024. Virou titular, ganhou confiança e, em um dos melhores momentos, acabou lesionado. Ele voltou a ser opção apenas no final do ano passado e teve poucos minutos. Agora, quer mostrar serviço para o técnico Filipe Luís. Por fim, no domingo diante do Botafogo, o atacante deve começar no banco de reservas para ficar como opção.

