Lucas Freitas elogia Carille, exalta torcida e celebra estreia pelo Vasco: ‘Atmosfera incrível’

Diante do Maricá, zagueiro formou dupla com o experiente Souza e mostrou credenciais para brigar por uma vaga no sistema defensivo

O confronto entre Maricá e Vasco, na última quarta-feira (28), em São Januário, marcou a estreia de Lucas Freitas. Em campo, o defensor formou dupla com o experiente Souza. Assim, o jogador teceu elogios ao técnico Fábio Carille e exaltou a torcida vascaína em seu primeiro contato na Colina Histórica.

“O Souza é um grande profissional. Às vezes com dor, mesmo assim, ele treina. Com o trabalho do Carille, os 11 atacam e os 11 defendem. O ataque começa na zaga, com a construção da defesa, e a defesa começa com o Vegetti lá na frente”, disse.