Globo fecha com clubes da LFU para transmissão do Brasileirão

Portanto, os canais Globo vão transmitir nove partidas por rodada na Série A do Brasileirão. A distribuição ficou da seguinte forma: oito jogos exclusivos nos canais Globo (TV Globo, sportv e Premiere), um jogo exibido no Premiere, na Record e no YouTube e um jogo no Amazon Prime Video.

Dirigentes comemoram acordo entre Globo e LFU para transmissão do Brasileirão

No total da competição, as plataformas da Globo vão exibir 342 dos 380 jogos do Brasileirão, sendo 304 deles exclusivos. Assim sendo, o diretor de Direitos Esportivos da empresa, Fernando Manuel, celebrou o acerto com os clubes da LFU.

“Ficamos felizes pela parceria com os clubes da LFU e, com isso, consolidar nosso envolvimento no ciclo de 2025 a 2029 do Campeonato Brasileiro, que resultará na maior e melhor cobertura do evento, levando ao público praticamente todos os jogos através das diversas plataformas da Globo. O Brasileirão é um dos melhores campeonatos do mundo graças ao seu formato de disputa, competitividade e grandeza dos clubes, movimentando as torcidas de todo o país. Parte do seu desenvolvimento econômico vem da consciência, cada vez maior, dos envolvidos sobre os benefícios de se adotar modelos mais coletivos nas discussões comerciais, zelando por equilíbrio e critérios de mérito esportivo na distribuição das verbas entre os clubes. Parabenizamos todos os clubes pelos avanços nesse ciclo e nos orgulhamos de fazer parte e contribuir para essa agenda ao longo dos últimos anos”, disse Fernando Manuel.

Por fim, presidente da Liga Forte União e CEO do Fortaleza, Marcelo Paz destacou a importância do público alcançado pela Globo em suas diferentes plataformas. "Este acordo histórico com a Globo reflete o compromisso da Liga Forte União em levar o melhor do futebol brasileiro a um público cada vez maior. A Globo se junta aos parceiros que já acreditaram em nossa visão, garantindo a entrega mais ampla possível para o torcedor acompanhar o futebol em todas as plataformas", afirmou Marcelo Paz.

