Filho de Cristiano Ronaldo considera jogador do Real Madrid superior ao pai

Cristiano Ronaldo é indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo. E o português tem uma enorme torcida na briga entre CR7 x Messi, com quem dividiu protagonismo durante anos. No entanto, ele contou em entrevista ao canal de TV La Sexta, que não é o melhor jogador do mundo para um dos seus filhos.

A entrevista ainda nem foi ao ar – está marcada para a próxima segunda-feira (3), mas o recorte já viralizou. Segundo Cristiano Ronaldo, seu filho Matteo, de 7 anos, prefere Mbappé do que ele.