De olho na final da Supercopa, Botafogo define programação para viagem a Belém

Após vencer o Fluminense pelo Carioca, o Botafogo se prepara para a primeira decisão da temporada de 2025. Afinal, a equipe carioca entra em campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), diante do Flamengo, no Mangueirão, pela final da Supercopa do Brasil. O torneio marcará o duelo entre o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil, ambos de 2024. Dessa forma, o elenco principal treina nesta sexta-feira (31), na parte da tarde, no CT Lonier. Em seguida, os jogadores e a comissão técnica do interino Carlos Leiria viajam para Belém, onde chegam por volta de 21h20 (de Brasília).

Em solo paraense, o grupo vai treinar na parte da tarde, neste sábado (1), no CT Raul Aguilera, do Paysandu. O local, portanto, fica a cerca de 45 minutos do hotel em que a delegação alvinegra ficará hospedada.