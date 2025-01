Weverton defende Anderson Barros: ‘Tão importante quanto quem faz um gol’

O clima na Academia de Futebol ficou mais pesado, após o início de um conflito entre a torcida do Palmeiras e o diretor de futebol do clube, Anderson Barros. Depois de jogos em que parte da organizada do Verdão fez críticas ao dirigente, começou uma forte pressão para que o aliado de Leila Pereira deixasse o cargo. Contudo, a mandatária deu respaldo ao cartola. Assim como Weverton, goleiro do Alviverde.

“O Anderson Barros é um cara que faz coisas que geralment as pessoas não veem, porque não vivem nosso dia a dia. As pessoas não percebem que o diretor de futebol não é só para contratar jogador. É uma das principais funções, fortalecer o elenco, estar atento ao mercado, mas ele cuida dos jogadores, entende muitas vezes que temos problemas e tem que estar atento para ver como ajudar”, disse Weverton, que prosseguiu. “Em todos os anos, a geração vencedora do período, falei: ele (Barros) não chutou nenhuma bola para o gol, não fez nenhuma defesa, mas foi tão importante como quem fez gol, quem defendeu, esteve em campo. Com seu trabalho no dia a dia, a forma de entender o lado humano”, completou. A briga entre o torcedor e Anderson Barros Barros é visto com muito prestígio dentro do clube, principalmente por Abel Ferreira e sua comissão técnica, além de Leila Pereira. O diretor é considerado também um dos grandes responsáveis pela construção do elenco vencedor, que vem conquistando muitos títulos desde 2020. Mesmo assim, o dirigente não escapa das críticas.

Após o empate sem gols contra o RB Bragantino, nesta terça-feira (28/01), no Allianz Parque, pelo Paulistão, a torcida ecoou cantos de ”Barros c****, sai fora do Verdão”. O torcedor palestrino vem cobrando constantemente a chegada de novos nomes para a temporada. Até aqui, o Palmeiras acertou as chegadas do volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. Contudo, o torcedor, o técnico Abel Ferreira e o clube sabe que precisa de mais. Além disso, pesou contra o diretor as negociações frustradas com Andreas Pereira e Claudinho. Pessoas próximas da presidente Leila acreditam de que os protestos realizados pela principal organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, têm motivação política. Contudo, a mandatária descarta demitir Barros e espera contar com ele até o final de seu mandato.