Paulinho é apresentado no Palmeiras: ‘Honrado de fazer parte disso aqui’

O Palmeiras apresentou de forma oficial nesta quinta-feira (30/01), o atacante Paulinho. O jogador, que era alvo antigo do Verdão, revelou que já havia negociado com o Alviverde três vezes, mas acabou não dando certo. Contudo, revelou também a felicidade da transação, enfim, ter dado certo.

Primeiro de todo, expor minha alegria de vestir esta camisa tão pesada no futebol mundial. Como a Leila falou, o Palmeiras tentou minha contratação umas três vezes, e por questão de oportunidades não aconteceu antes. Veio no momento certo, em 2025. Já conversei com o Abel antes mesmo de oficializar tudo, ele me ligou, demonstrou toda a confiança no meu futebol, que queria contar comigo. Fiquei muito feliz, querendo ou não é o reconhecimento de um grande treinador, um grande clube, e quero fazer parte disso, estou aqui para isso. Estou feliz e honrado de fazer parte deste projeto do Palmeiras", disse Paulinho.

Apesar de ser um atacante polivalente, Paulinho chega para ser o centroavante da equipe, setor considerado frágil no elenco do Palmeiras atualmente. O jogador disse que está à disposição para atuar onde Abel pedir, mas que se sente mais confortável atuando como homem de referência. “Com certeza (posso ser o camisa 9), a mudança no número de gols e assistências foi a posição. Quando voltei ao Brasil no fim de 2022 para 2023, peguei o Eduardo Coudet, que ele me queria como um 9, um segundo atacante. Tinha apresentado bons números antes, mas a partir dali que comecei a jogar mesmo como um atacante. Facilitou muito meu jogo, pelas minhas características, a facilidade de atacar espaços”, falou o atacante, que prosseguiu. “Com certeza hoje é a posição que me sinto mais confortável para jogar, perto da última linha. Como atacante, não necessariamente um centroavante, mas com liberdade para atacar a última linha, cair pelos lados, finalizando. O Abel tem todas as maneiras para me utilizar. Já joguei muito como ponta, também, mas o Abel tem uma capacidade imensa para ler o jogador. Estou disposto a jogar em qualquer posição”, completou.

Recuperação da cirurgia Além disso, o atacante comentou sobre a cirurgia realizada na canela da perna esquerda feita no ano passado, que tirou o atleta deste início de temporada. O jogador revelou que a lesão estava incomodando a muito tempo, mas espera uma recuperação rápida para jogar ainda o Paulistão com o Verdão. “Ano passado eu comecei muito bem, em termos físicos. Logo no início, em março, tive um choque no treinamento, onde magoou a minha estrutura óssea na canela. Passou um mês e meio, dois meses, e de boa. Mas comecei a sentir uma dor por volta de maio, junho. A partir dali, a cada semana, cada jogo, cada treino, a dor aumentava. Os médicos já alertavam que poderia ser uma fratura por estresse. Só que mesmo com a fratura e um pouco de dor, conseguia jogar e treinar, até ficar insuportável. Tivemos que começar a entrar com injeções e a partir dali não conseguia mais jogar e treinar sem injeções. Só treinava véspera de jogo e isto caiu meu rendimento na forma física. Não na parte técnica, porque em um ano mesmo quase todo machucado tive bons números”, comentou o atacante. “Me atrapalhou muito no fim da temporada, porque estava insuportável e a gente avançando nas competições e a cobrança para estar em campo jogando. Já estou operado, muito melhor, hoje não sinto dor nenhuma. Só nas primeiras oito semanas teve que respeitar o processo de cicatrização do osso, mas esta semana fiz um exame que deu o aval para avançar significativamente na recuperação. Não tenho prazo específico para jogar, mas avançou muito a recuperação e acredito que em breve já vou estar no campo”, finalizou.

Confira outras resposta do Paulinho Troca do Atlético-MG pelo Palmeiras “O Atlético-MG tem estrutura muito boa, tanto de tamanho quanto de qualidade, mão-de-obra. Complicado comparar estruturas, mas claro que temos que ser realistas, mas sempre muito respeitoso. Sou grato ao Atlético pelo que me proporcionou nos últimos dois anos. Vi no Palmeiras algo totalmente diferente do que estou acostumado, até em Europa. Não tinha a mesma organização que vi aqui, e a atenção dos profissionais é surreal. O Palmeiras hoje não é o melhor clube do Brasil à toa, nos últimos 11 anos é o que mais ganhou título, muito pela estrutura e organização interna”. Desafios