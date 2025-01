Manchester United vence Steaua Bucareste e vai às oitavas da Liga Europa

Vitória fora de casa confirma classificação direta e Red Devils seguem invictos na competição europeia / Crédito: Jogada 10

O Manchester United está classificado para as oitavas de final da Liga Europa 2024/25. Na competição onde consegue ‘fugir’ da crise que atravessa na Premier League, os Red Devils venceram o Steaua Bucareste por 2 a 0, nesta quinta-feira (30), e confirmaram o triunfo na The National Arena, na Romênia. Dalot e Mainoo, na segunda etapa, marcaram os gols da vitória do time inglês, em partida válida pela 8ª e última rodada da fase de liga do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. Dessa maneira, os Red Devils encerram a primeira fase da Liga Europa na 3ª posição, com 18 pontos, apenas um a menos que a líder Lazio. Além disso, o United foi a única equipe que terminou esta fase de liga de forma invicta. Ao todo, foram cinco vitórias e três empates nas oito rodadas.

Por outro lado, o Steaua (Estrela) Bucareste, um dos maiores clubes da Romênia e campeão da Champions em 1986, não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa e acabou sendo derrotado nesta quinta-feira. Com o resultado, o time caiu para o 11º lugar na tabela e vai ter que disputar os playoffs do mata-mata.

A primeira fase da Liga Europa contou com a participação de 36 clubes. Os oito primeiros avançaram direto para as oitavas de final. Já os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição vão disputar os playoffs, com jogos de ida e volta. O sorteio dos playoffs do mata-mata acontece nesta sexta-feira (31), às 9h (de Brasília), em Nyon, na Suíça. LEIA MAIS: Sorteio da repescagem da Champions será nesta sexta-feira. Veja os concorrentes

Steaua Bucareste x Manchester United As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas foram para o intervalo com o placar zerado. As melhores chances foram do United, que parou na boa atuação do goleiro Târnovanu. Na segunda etapa, ambas as equipes voltaram com alterações e logo no primeiro minuto, o United teve a melhor oportunidade do jogo até o momento. Garnacho, em sua primeira participação, saiu cara a cara com o goleiro adversário e finalizou na trave. Os Red Devils seguiram melhores e o gol saiu aos 14 minutos. Em jogada pela direta, Mainoo cruzou e Dalot apareceu atrás da zaga adversária para inaugurar o placar.