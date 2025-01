João Pedro Tchoca lidera ranking de zagueiros no Paulistão, aponta Sofascore

Desde seu retorno ao Corinthians após empréstimo ao Ceará, onde ajudou a garantir o acesso à Série A do Brasileirão em 2025, o zagueiro João Pedro Tchoca vem chamando a atenção. Conforme dados do “Sofascore”, ele ocupa o topo do ranking dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista até agora, com uma nota de 7,53.