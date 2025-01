Jhon Durán tem acerto verbal para reforçar o Al-Nassr

Colombiano vai se tornar a contratação mais cara da história do clube árabe

A negociação que se desenvolveu nos últimos dias com o Al-Nassr tendo interesse em Jhon Durán entrou na reta final. Isso porque, no aspecto verbal, o clube saudita e o Aston Villa já tem um acerto para o avante colombiano rumar ao Oriente Médio. A informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.