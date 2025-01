Itabirito x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Da grande expectativa para o início de uma decepção. Assim dá pra resumir o encontro entre Itabirito e Cruzeiro, na noite desta quinta feira, às 19h (de Brasília), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Afinal, guardadas as devidas proporções, os dois geraram grande expectativa. O Cruzeiro um gigante da Série A, com investimentos milionários e contratações de peso, como Gabigol, Fagner, Eduardo, entre outros.

Contudo, tudo citado acima não foi diferencial até aqui para nenhum dos lados. Afinal, o Cruzeiro tem quatro pontos, é líder do Grupo C, mas tem feito partidas abaixo do esperado, inclusive, teve seu ex- treinador, Fernando Diniz, demitido. Já o Itabirito vive realidade ainda mais cruel: um ponto e lanterna do Grupo B. Onde assistir O Canal Premiere transmitirá o jogo. Como chega o Itabirito O técnico Cícero Júnior precisa se superar para iniciar o trabalho de recuperação do clube do interior de Minas Gerais.

Assim, o treinador não poderá contar com o goleiro Júlio César, que segue em recuperação de lesão no joelho direito. Como chega o Cruzeiro A Raposa chega para a partida com um desfalque no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz foi demitido com a sequência de jogos ruins. O substituto ainda é uma dúvida para a diretoria. Enquanto isso, o interino Wesley Carvalho será o responsável por dirigir o time celeste. Em relação aos atletas que estão disponíveis, o Cruzeiro não tem problemas. Contudo, a expectativa é que Dudu não entre em campo. Antes de dar adeus à Raposa, Diniz informou que o atleta precisava de descanso. Assim, Bolasie é a opção natural.