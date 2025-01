Gabriel Mec mostra personalidade em estreia pelo Grêmio: ‘Sonho realizado’

A vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Monsoon, na última quarta-feira (29), marcou a estreia profissional do promissor atacante Gabriel Mec. O jogador, de 16 anos, oriundo das categorias inferiores da equipe, entrou no jogo aos 15 minutos da segunda etapa na vaga de Pepê. Na oportunidade, o Imortal já havia construído o resultado positivo com dois gols, além da vantagem numérica. Afinal, Jader foi expulso na primeira etapa. Apesar do time alternativo do Tricolor Gaúcho e o placar já definido, Mec se esforçou para aproveitar a oportunidade. Assim, demonstrou personalidade em campo com velocidade, dribles e muita movimentação pelo lado direito de ataque. Aliás, ele arriscou até uma finalização. O jovem atacante celebrou a primeira chance em atuar como profissional, mas adotou um discurso cauteloso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foi uma oportunidade muito grande. Muito emocionado. Felicidade muito grande, sonho realizado, sonho de criança. Cheguei aqui com nove anos e hoje pude realizar esse sonho. Chegar no profissional é uma felicidade muito grande”, frisou Gabriel:

“Espero poder contribuir muito para esse clube ainda. Foi pressão né, primeiro jogo. Mas trabalhando todos os dias com os atletas, ficou mais fácil. É uma estreia, sou um menino ainda, com 16 anos. Todos os atletas me apoiaram, falando para eu ficar tranquilo e fazer meu jogo e ficar muito feliz em ter esse apoio deles”, complementou o promissor jogador. Trajetória de Gabriel Mec no Grêmio Desde os nove anos na base do Grêmio, há muita expectativa sobre Mec pelo seu potencial. Alguns clubes europeus já demonstraram interesse em sua contratação, como Barcelona e Real Madrid. Inclusive, o Chelsea ficou próximo de tê-lo como reforço no ano passado.

Em outras ocasiões, ainda quando Renato Gaúcho era o comandante da equipe, Gabriel realizou alguns treinamentos com o elenco principal. Porém, foi apenas relacionado e não teve a chance de estrear. No início do mês, o atacante disputou a Copinha de forma precoce e foi um dos destaques da equipe e do torneio. O Imortal chegou até as semifinais da edição de 2025 da competição. Monsalve é outro destaque em triunfo sobre o Monsoon Arezo dividiu com Monsalve o protagonismo no embate com o Monsoon. Afinal, o meio-campista colombiano deu assistência para o gol do centroavante, assim como teve participação indireta nos outros dois gols. Deste modo, há a expectativa de que também siga entre os titulares na sequência de compromissos do Tricolor Gaúcho. O colombiano analisou que o saldo do jogo foi positivo em diversos aspectos.