Flamengo x Sampaio Corrêa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em seu primeiro jogo no ano no Maracanã, Rubro-Negro tenta superar o rival da Região dos Lagos para entrar no G4 do Cariocão / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Sampaio Corrêa jogam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em jogo pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto contará com retorno do Rubro-Negro ao Maracanã, que passou por reformas no gramado. A equipe de Filipe Luís tem sete pontos e entrará no G4 em caso de vitória. Já o Galinho da Serra, com seis pontos sonha com um bom resultado para manter vivo o sonho de ir à semifinal. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.