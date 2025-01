Flamengo e Jorginho acertam base salarial e tempo de contrato

O Flamengo concentra todas as forças na contratação de Jorginho e está próximo de um final feliz. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro acertou valor salarial e tempo de contrato com o volante de 33 anos. O acordo é de vínculo válido por três anos. Assim sendo, resta apenas negociar a liberação imediata com o Arsenal, da Inglaterra. A diretoria rubro-negra concretizou a primeira etapa das tratativas, que era salário e tempo de contrato. Os trâmites estavam demorando devido à alta pedida do jogador. Agora, o próximo passo é conversar com o Arsenal para contratá-lo ainda nesta janela de transferências. A ideia é trazer neste momento por ser melhor para o planejamento. No entanto, caso não dê certo, o meio-campista chega para o meio do ano.

O diretor técnico José Boto se reuniu com representantes de Jorginho no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29). O encontro acelerou as tratativas, e as partes entendem que o caminho está mais fácil depois da conversa. O Flamengo tinha paralisado, de forma estratégica, a negociação com o volante, com o objetivo de tentar reduzir a pedida salarial do atleta. A ideia, portanto, funcionou.