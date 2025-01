Dudu agradece Diniz pela passagem no Cruzeiro: ‘Ser humano de boa qualidade’

No primeiro jogo sem Fernando Diniz, o Cruzeiro conseguiu a reabilitação após duas partidas sem vitórias no Campeonato Mineiro. Na noite desta quinta-feira (30), o Cabuloso goleou o Itabirito por 4 a 1 e retomou a liderança da sua chave.

Com relação ao jogo, Dudu avaliou que o Cruzeiro conseguiu fazer uma boa partida e entrou com uma boa pegada. Apesar disso, o atacante cobrou que o time precisava manter o ritmo na segunda etapa, já que a temporada ainda está começando.

“Acho que o time fez uma boa partida hoje, entramos com uma pegada boa, fizemos os gols. No segundo tempo a gente precisava continuar com o pé no acelerador, porque estamos no começo da temporada, acho que o jogo foi bom hoje”, pontuou.